"Elementary"-Star Lucy Liu (56) hat ein neues Serien-Engagement ergattern können. Laut dem Branchenblatt "Deadline" spielt sie die Hauptrolle in der neuen Serie "Superfakes" vom Streaming-Anbieter Peacock. Liu übernimmt eine Doppelrolle, da sie zugleich als Produzentin tätig ist.

Die Show erzählt die Geschichte einer Händlerin aus Chinatown, die gefälschte Luxusgüter verkauft. Sie begibt sich in die riskante Welt des Schwarzmarkthandels, um ihrer Familie ein besseres Leben in der Vorstadt ermöglichen zu können.

Das Drama stammt aus der Feder von Alice Ju, die bereits Drehbücher für preisgekrönte Serien wie "Poker Face" (2023) und "Beef" (2023) verfasst hat. Josh (41) und Benny Safdie (39) sind als Produzenten mit an Bord. Ein Startdatum ist bislang nicht bekannt.