Als Fußball-Nationalspieler war der Kölsche Jung Lukas Podolski (39) maßgeblich am deutschen Sommermärchen 2006 und dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2014 beteiligt. Ihm zu Ehren produziert Netflix aktuell eine eigene Doku, wie der Streamingdienst im Rahmen seines weltweiten "Next on Netflix"-Events mitgeteilt hatte. Bei der Veranstaltung am 30. Jänner in Berlin ließ es sich Poldi selbstredend nicht nehmen, "POLDI" vorzustellen.

Die Dokumentation werde "bisher ungesehene Facetten eines Sportlers und des Menschen dahinter" beleuchten und zugleich den Weg "vom polnischen Einwandererkind zum Weltmeister" nachschreiten. "Prinz Poldi" zeigte sich vor Ort in Berlin überglücklich und stolz, dass seinem Leben und Wirken eine eigene Doku gewidmet wird.