"Lupin", die französische Erfolgsserie von Netflix mit Omar Sy (47) in der Hauptrolle, kehrt im Herbst 2026 mit der vierten Staffel zurück. Das gab der Streamingdienst auf Instagram bekannt. Die TV-Show ist eine der beliebtesten nicht-englischsprachigen Serien auf Netflix und handelt von einem Meisterdieb namens Assane Diop, der in Paris Rache an einer mächtigen Verbrecherfamilie nimmt.

Die vierte Staffel der Serie soll laut "Variety" acht Folgen beinhalten und wird etwa drei Jahre nach der Veröffentlichung von Teil drei erscheinen. Die letzten Folgen waren im Oktober 2023 veröffentlicht worden.