„Lupin“-Teil 4: Wie geht's mit dem Meisterdieb weiter?
Der charmante Gentleman-Gauner Lupin ist zurück Die Geschichte setzt vier Jahre nach dem Ende des letzten Teils ein und verspricht mit Omar Sy in der Hauptrolle wieder gewitzte Coups, emotionale Wendungen und jede Menge Pariser Flair.
„Lupin“ zählt zu den populärsten internationalen Netflix-Serien und belegt in der ewigen Bestenliste der nicht-englischsprachigen Serien die Plätze vier und acht.
Zur Einstimmung folgt hier gleich der offizielle Netflix-Trailer zu Staffel 4:
Worum geht es in „Lupin: Teil 4“?
Vier Jahre sind vergangen, und Assane befindet sich weiterhin in Haft. Mit seiner Vergangenheit als Lupin hat er vollkommen abgeschlossen – er will nur seine Strafe absitzen und mit seinem Sohn wegziehen. Doch als eine Serie zeitgleicher Museumscoups die Kunstwelt erschüttert, fällt der Verdacht sofort auf ihn: Ein Überwachungsvideo zeigt ihn am Tatort, wo Capitaine Belkacem schwer verletzt wird. Um seine Unschuld zu beweisen und den Nachahmer zu entlarven, bleibt Assane nur ein Weg: der Ausbruch und die Rückkehr als Meisterdieb.
„Lupin: Teil 4“ startet am 23. Oktober auf Netflix.