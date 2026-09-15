Der charmante Gentleman-Gauner Lupin ist zurück Die Geschichte setzt vier Jahre nach dem Ende des letzten Teils ein und verspricht mit Omar Sy in der Hauptrolle wieder gewitzte Coups, emotionale Wendungen und jede Menge Pariser Flair.

„Lupin“ zählt zu den populärsten internationalen Netflix-Serien und belegt in der ewigen Bestenliste der nicht-englischsprachigen Serien die Plätze vier und acht.

Zur Einstimmung folgt hier gleich der offizielle Netflix-Trailer zu Staffel 4: