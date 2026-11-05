Sportfans kommen im November bei Prime Video auf ihre Kosten, wenn eine US-Sportlegende ins Rampenlicht rückt: Der Film „ Madden“ ist ein Biopic über den berühmten gleichnamigen Football Trainer, gespielt von einem kaum noch kenntlichen Nicolas Cage . Wie sehr sich der Star verändert hat, zeigt gleich der Trailer :

Worum geht es in „Madden“?

Von seiner Zeit als Coach der Raiders und dem Gewinn des Super Bowl über seinen Aufstieg zur bekanntesten Stimme des American Football bis hin zur Entstehung des weltweit erfolgreichen Videospiels Madden NFL: Der Film erzählt die außergewöhnliche Lebensgeschichte von John Madden, dessen Begeisterung und unverwechselbare Persönlichkeit weit über den Sport hinaus wirkten. Im Mittelpunkt stehen auch seine Partnerschaft mit seiner Ehefrau Virginia und seine lebenslange Freundschaft mit Al Davis.

Zum weiteren Ensemble gehören Christian Bale, Kathryn Hahn, Sienna Miller, John Mulaney und Shane Gillis. Regie führt der Oscar-nominierte David O. Russell (Silver Linings, American Hustle, The Fighter), der gemeinsam mit Cambron Clark auch das Drehbuch verfasst hat.

„Madden“ ist ab 18. November 2026 exklusiv auf Prime Video verfügbar.