Die Filmwelt darf sich auf ein ungewöhnliches Weltraum-Abenteuer freuen: In Spanien entstehen laut "Deadline" derzeit die Aufnahmen zu "Ami" , einem Science-Fiction-Thriller , der zwei international renommierte Stars zusammenbringt.

Kampf ums Überleben im fremden Terrain

Der dänische Schauspielstar Mads Mikkelsen (59), bekannt aus Filmen wie "Doctor Strange" und dem Oscar-prämierten "Der Rausch", verkörpert einen Astronauten, der nach einem verheerenden Unfall auf einem unbekannten Planeten notlandet. Seine einzige Verbündete: die Quantum-KI Ami, gespielt von der deutschen Schauspielerin Diane Kruger (49). "Während er sich durch eine fremde Landschaft bewegt und um sein Überleben kämpft, muss er sich mit der Zerbrechlichkeit der Erinnerung, der Isolation des Weltraums und der Widerstandsfähigkeit des menschlichen Geistes auseinandersetzen", heißt es über Mikkelsens Rolle.

Das Drehbuch zu "Ami" stammt aus der Feder von John Wesley Norton und Ezequiel Martinez Jr., Regie führt Fernando Szurman. Für ihn ist das Projekt sein Spielfilmdebüt als Regisseur. "Was mich an 'Ami' begeistert hat, war die Chance, eine zutiefst menschliche Geschichte durch ein Genre zu erzählen, das Raum für Weite und Intimität bietet", erklärt Szurman in einem Statement.

Szurman betont, dass "Ami" mehr sein will als ein klassischer Survival-Film: "Wir wollen die Grenzen des Sci-Fi-Storytellings erweitern und es gleichzeitig in emotionaler Wahrheit verankern. Wir laden das Publikum nicht nur zu einem Überlebensfilm ein - wir entführen es in eine zutiefst persönliche Weltraum-Odyssee."