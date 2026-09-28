Was passiert, wenn beim ersten Date nicht Job, Wohnort oder Alter zählen, sondern körperliche Anziehung, sexuelle Fantasien und das eigene Bauchgefühl? Im neuen Dating-Format „Maison Tabou“ bei RTLZWEI checken Singles in ein ganz besonderes Hotel ein, in dem Lust ausdrücklich Teil des Kennenlernens ist. Sinnliche Blind Dates, unwiderstehliche Verführung, heiße Überraschungen, leidenschaftliches Knistern und ganz viel körperliche Nähe - auf diesen fünf Säulen wurde „Maison Tabou“ erbaut.

Das ist das Konzept von „Maison Tabou“

Im „Maison Tabou“ dreht sich alles um Lust, Neugier und die Frage, wie Menschen einander begegnen, wenn sie ihre sexuellen Wünsche offen zulassen können. Die Singles treffen auf Gleichgesinnte, mit denen sie sinnliche und körperliche Erfahrungen teilen können. Kann zwischen zwei Menschen eine echte Verbindung entstehen, wenn Erwartungen und klassische Dating-Konventionen in den Hintergrund treten?

Am Check-In legen die experimentierfreudigen Singles ihre eigenen Identitäten ab. Ob die intensive Nähe ohne Namen und Lebenslauf tatsächlich Bestand hat, zeigt sich dann am nächsten Morgen. Erst beim gemeinsamen Frühstück fällt nämlich die Maske: Die Gäste erfahren, wer wirklich vor ihnen sitzt - und mit wem sie zuvor auf Tuchfühlung gegangen sind. Dann entscheidet sich: War es nur eine besondere Nacht - oder checken zwei Menschen gemeinsam aus?

„Maison Tabou“ startet am 30. September 2026 und ist immer mittwochs um 23:35 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+ zu sehen.