"Malcolm und Marie“: TikTok-User begeistert Netz mit Video

Am 5. Februar erschien "Malcolm und Marie“ auf Netflix. Der Film erzählt die Geschichte von einem Paar, das nach dem Premierenabend des Mannes in eine Beziehungskrise schlittert. Der Streit dauert die ganze Nacht und bringt die Zweifel und Unsicherheiten der beiden Titelhelden zum Vorschein. Ein Wortgefecht folgt dem nächsten und lässt das Publikum immer Tiefer in die komplizierte Beziehung eintauchen.

TikTok-User Ryan Ken ließ sich vom nächtlichen Drama inspirieren und machte ein Video, in dem er das Geschehen aus der Perspektive des Nachbaren von Malcolm und Marie analysiert. Der knapp einminütige Clip wurde millionenfach im Netz aufgerufen und begeistert vor allem durch die emotionalen Einwürfe des schockierten Nachbarn.