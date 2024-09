Gülcan Kamps öffnet die Türen zu extravaganten Traumhäusern

Auf dem Programm stehen die Besichtigungen einzigartiger Traumhäuser : ein an ein Kreuzfahrtschiff angelehntes Designhaus mit dem wohl teuersten Quadratmeterpreis der Insel, ein frisch renoviertes ehemaliges Kloster in prominenter Nachbarschaft sowie eine Villa mit einem Wellness-Tempel im Keller im exklusiven Hafenort Port d'Andratx.

Für alle Royal-Fans ist ein besonderes Highlight geboten: In einer der Traumvillen Prinzessin Diana (1961-1997). Prominente Gesellschaft bekommt Gülcan in ihrer neuen Sendung von "Big Brother"-Kandidat Alex Jolig (61) und seiner Ehefrau Britt Jolig (57), die ihr auf Mallorca eine Immobilie zeigen, die man sonst nur in Metropolen wie New York findet.