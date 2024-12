Nachdem er sich in "Man vs. Bee" mit einer Biene herumärgern musste, muss Rowan Atkinson (69) nun ein Baby hüten. Netflix hat den Start von "Man vs. Baby" bekannt gegeben, der zweiten Staffel der Comedy-Serie von 2022.

Housesitter in Nöten

Rowan Atkinson verkörpert wieder den ungeschickten Housesitter Trevor Bingley, der in "Man vs. Bee" auf der Jagd nach einem Insekt eine High-Tech-Villa zerlegt hat. Nun findet er sich laut Netflix in einem "luxuriösen Londoner Penthouse wieder - mit einem weiteren unwahrscheinlichen Begleiter, den er sich nicht gewünscht hat". Dabei dürfte es sich um das titelgebende Baby handeln.

Hinter "Man vs. Baby" steckt dasselbe Team wie hinter dem Vorgänger. Rowan Atkinson fungiert neben seiner Hauptrolle wieder neben Will Davies und Chris Clark als Produzent. Netflix bezeichnet das Projekt als Vierteiler. "Man vs. Bee" kam in neun Kapiteln in einer Länge zwischen zehn und 20 Minuten daher. Einen Starttermin gibt es noch nicht.