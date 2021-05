Knapp ein halbes Jahr ist es her, dass die zweite Staffel von "The Mandalorian" ihr Ende fand. Seitdem spekulieren Fans darüber, wie es in der Serie weitergehen könnte. Nachdem Din Djarin zu einer Art Vaterfigur von Baby Yoda wurde, musste er ihn in der letzten Episode aus den Fängen von Moff Gideon befreien. Kaum hatte er seinen Schützling wieder an seiner Seite, tauchte Luke Skywalker auf und machte sich mit Grogu auf zum Training.

Die Trennung von Din und Grogu ist die Basis für die dritte Staffel und lässt zahlreiche Handlungsstränge zu, über die man Spekulationen anstellen kann. Um ein klareres Bild von der Zukunft der Serie zu bekommen, wurde Produzent Dave Filoni in "Good Morning America" auf die dritte Staffel angesprochen.

"Das ist schwierig. Ich möchte solche Fragen nicht beantworten, wenn mein Partner Jon Favreau nicht an meiner Seite ist. Wir arbeiten gerade an der Boba Fett Serie, da wird es viele neue Abenteuer geben."