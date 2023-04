Von den Kritikern teils gescholten, vom Publikum offensichtlich überwiegend gefeiert: "Manta Manta - Zwoter Teil" mit Til Schweiger (59) in der Hauptrolle hat bereits in der dritten Woche die magische Marke von einer Million Kinobesucher geknackt. Das gab die Produktionsfirma Constantin Film bekannt. Es sei der "schnellste deutsche Besuchermillionär des laufenden Jahres". Insgesamt habe man bisher an den Kinokassen 1.123.743 Tickets seit dem 30. März 2023 im deutschsprachigen Raum verkaufen können.

"Manta Manta - Zwoter Teil" ist die Fortsetzung der Kultkomödie "Manta, Manta" aus dem Jahr 1991. Neben Schweiger sind auch weitere Schauspieler des ursprünglichen Films erneut am Start. Unter anderem auch Tina Ruland (56), Michael Kessler (55) oder Martin Armknecht (61). Doch auch neue Darsteller wie Moritz Bleibtreu (51), Luna Schweiger (26), Axel Stein (41) oder Wotan Wilke Möhring (55) spielen in der Fortsetzung mit. Darüber hinaus gibt es Gastauftritte von Promis wie Fußballstar Lukas Podolski (37), Auto-Influencer JP Kraemer (42) oder Sport-Kommentator Frank Buschmann (58).