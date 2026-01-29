Margot Robbie (35) und Jacob Elordi (28) haben am 28. Jänner 2026 die Premiere ihres gemeinsamen Films "Wuthering Heights" in Los Angeles gefeiert. Die beiden Hauptdarsteller der neuen Verfilmung von Emily Brontës Klassiker aus dem Jahr 1847 sorgten dabei für einen glamourösen Auftritt auf dem roten Teppich. Die dreifache Oscar-Nominierte erschien in einer figurbetonten Schiaparelli-Robe. Das Kleid bestach durch ein nudefarbenes Spitzenoberteil, das in ein dramatisches schwarz-rotes Rockteil überging. Doch der eigentliche Hingucker funkelte um Robbies Hals: das legendäre Cartier Taj Mahal-Collier aus dem Archiv und Nachlass von Elizabeth Taylor (1932-2011). Richard Burton (1925-1984) hatte das kostbare Schmuckstück seiner Frau 1972 zu ihrem 40. Geburtstag geschenkt.

Ein Juwel mit Geschichte In einem Interview mit dem "People"-Magazin auf dem roten Teppich erklärte Robbie, dass sie und ihr Stylist Andrew Mukamal bei der Auswahl ihrer Outfits stets "mit Absicht" vorgingen. Die Geschichte des Juwels habe es zum "passenden" Begleiter für ihr Kleid gemacht. Co-Star Elordi präsentierte sich in einem zu Robbies Look passenden komplett schwarzen Anzug mit schwarzen Schuhen - ein bewusster Kontrast zum weißen Hintergrund des Events. In "Wuthering Heights" verkörpern Robbie und Elordi das tragische Liebespaar Catherine und Heathcliff, dessen Zuneigung an den gesellschaftlichen Unterschieden ihrer Zeit zerbricht. Im Gespräch mit der australischen "Vogue" blickten die beiden auf besondere Momente hinter den Kulissen zurück.

Rosen am Valentinstag Eine Episode vom Dreh hat Robbie besonders berührt: Am Valentinstag überraschte Elordi sie mit einer romantischen Geste ganz im Stil seines Charakters. "Du hast mein Zimmer als Heathcliff mit Rosen gefüllt", erinnerte sich Robbie. Dazu habe er ihr eine Notiz aus der Perspektive seiner Figur überreicht sowie ein kleines symbolisches Grabstein-Objekt - beides Anspielungen auf die Geschichte des Films. Robbie gab zu, dass sie ihrerseits nichts Besonderes für Elordi vorbereitet hatte. "Du hast mich definitiv geschlagen. Deins war so episch", gestand sie. Die Aktion habe sie zu einem Gedanken gebracht: "Ich dachte mir am Valentinstag, oh, er ist wahrscheinlich ein sehr guter Freund, weil so viel Aufmerksamkeit darin steckt."

Momente echter Verbundenheit In einem Interview mit "Fandango" verriet Elordi, dass es während der Dreharbeiten Augenblicke gab, in denen er und Robbie die Liebe ihrer Figuren tatsächlich spürten. "Es gab Momente, in denen wir Hand in Hand durch das Moor liefen, vielleicht nicht einmal in der Szene, nur beim Einrichten", erzählte der 28-Jährige. "Ich schaute zu ihr hinüber, sie schaute mich an, und man erkannte wirklich, dass man Catherine anschaut und sie Heathcliff." In diesen Momenten seien sie wirklich Teil der Liebe ihrer Figuren gewesen - "ganz real".