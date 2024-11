Die beliebte "Tatort"-Kommissarin Maria Furtwängler (58) zeigt sich am Mittwoch (20. November) in einer ihrer bislang mutigsten Rollen im Ersten. Im Fernsehfilm "Bis zur Wahrheit" verkörpert Furtwängler eine Ehefrau und Mutter einer pubertierenden Tochter, die im gemeinsamen Familienurlaub vom Sohn ("Maxton Hall"-Star Damian Hardung, 26) ihrer besten Freundin vergewaltigt wird. Im Interview mit der "Bild am Sonntag" sprach Furtwängler jetzt über die herausfordernden Dreharbeiten.

Maria Furtwängler über ihre eigenen Erfahrungen

"Ich glaube, viele Frauen kennen die Situation sehr gut, dass sie überrumpelt werden und aus dem Nichts heraus einer Übergriffigkeit ausgeliefert sind", erklärt Furtwängler. Auch sie selbst könne sich erinnern "an Situationen, in denen meine Grenzen verletzt wurden und in denen ich nicht so reagiert habe, wie ich es im Nachhinein gern getan hätte".

Furtwängler sei dies "ein paarmal im beruflichen Kontext passiert". Sie gibt zu bedenken: "Die meisten Vergewaltiger sind aber eben nicht die gefährlichen Fremden, die im Dunkeln aus dem Gebüsch springen, sodass man sofort extremste Gefahr verspürt." Vielmehr handele es sich um "Leute, mit denen man locker, lässig und vielleicht auch mal flirtiv umgeht". Die Personen würden aus dem "direkten Umfeld" stammen, wie auch in "Bis zur Wahrheit" gezeigt wird.