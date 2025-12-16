Wolodymyr Selenskyj kommt zu Markus Lanz. Der ukrainische Präsident ist der prominenteste Gast im großen Jahresrückblick des ZDF-Moderators. Am Mittwoch, 17. Dezember, ab 20:15 Uhr blickt Lanz in seiner Sendung "Markus Lanz - Das Jahr 2025" gemeinsam mit zahlreichen Gästen auf die bewegendsten Momente der vergangenen zwölf Monate zurück.

Selenskyj stellt sich exklusiv den Fragen von Lanz - in einer Phase, in der international fieberhaft an möglichen Friedensplänen gearbeitet wird. Auch die deutsche Innenpolitik kommt nicht zu kurz. Vizekanzler und SPD-Co-Parteichef Lars Klingbeil gibt Einblicke in den holprigen Start der neuen Bundesregierung - inklusive der Kanzlerwahl, die erst im zweiten Wahlgang gelang.

Juristin Frauke Brosius-Gersdorf reflektiert derweil ein persönliches Kapitel des Jahres: Ihre Wahl ans Bundesverfassungsgericht scheiterte, der politische Druck wurde zu groß. Sie zog ihre Kandidatur zurück und spricht nun erstmals ausführlich darüber.