"Marlene": Action Made in Austria

Inszeniert von dem jungen Grazer Regisseur Stefan Müller und produziert von dem steirischen Produzenten Oliver Haas, verfolgt "Marlene" das Ziel, einem jungen Filmpublikum eine spannende Alternative zu den gängigen Comicverfilmungen, Franchises und Remakes aus Hollywood anzubieten.

Das Werk wurde bereits bei fünf internationalen Festivals offiziell ausgewählt und ist dabei auch viermal ausgezeichnet worden:

• Independent StarfilmFest in München, Deutschland: Silver Award in der Spielfilm-Kategorie

• The Indiefest Film Awards in San Diego, Kalifornien, USA: Den Award of Merit in der Spielfilm-Kategorie

• The Indie Nuts in Oberammergau, Bayern, Deutschland: Offiziell Nominiert,

• Rome Prisma Awards, Rom, Italien: Offiziell Nominiert

• Best Independents International Filmfestival, Karlsruhe, Deutschland: Ausgezeichnung für bester Film und bester Hauptdarsteller und 4x nominiert für beste Haupdarstellerin, Regie, Kamera und Schnitt.

„Marlene“ startet am 24.01.2020 in den Österreichischen Kinos, am 24. 04.2020 in Deutschland und etwas später in den USA.