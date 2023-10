Hollywood-Komiker Chris Rock (58, "Nurse Betty", "Bad Company") will das Leben des US-Bürgerrechtlers Martin Luther King Jr. (1929-1968) verfilmen. Rock stehe mit dem Studio Universal Pictures für Regie und Produktion in abschließenden Verhandlungen, berichteten die US-Filmblätter "Hollywood Reporter" und "Variety" am Donnerstag (Ortszeit). Steven Spielberg sei mit seiner Firma Amblin Partners als ausführender Produzent an Bord.

Vorlage ist die Bestseller-Biografie "King: A Life" des US-Autors Jonathan Eig. Der Prediger King, Anführer der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den USA, war 39 Jahre alt, als er 1968 in Memphis erschossen wurde.