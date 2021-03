Marvel castet neuen Bösewicht für Disney+-Serie

Laut "Deadline" soll “One Night in Miami”-Star Kingsley Ben-Adir für eine Hauptrolle in der kommenden Marvel-Serie “Secret Invasion“ besetzt worden sein. Dort treten unter anderem Samuel L. Jackson als Nick Fury und Ben Mendelsohn als Skrull Talos auf. Es ist noch nicht klar, welche Figur Ben-Adir verkörpern wird, laut Gerüchten soll es sich jedoch um einen Bösewicht handeln.

Marvel hat die Besetzung zwar noch nicht bestätigt, aber laut "Deadline" scheint der Deal bereits in trockenen Tüchern zu sein. Ben-Adir war bisher in kleineren Rollen bei "Peaky Blinders“ und "High Fidelity“ zu sehen. Auch wenn er für keinen größeren Preis nominiert wurde, erhielt er viel Lob für sein Portrait von Malcolm X in "One Night in Miami“.