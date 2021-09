"Marvel's Hit Monkey"-Trailer: Ein Affe und ein Killer-Geist

Ein Affe als Hauptfigur? Das klingt nach einer Paraderolle für Andy Serkis, der sich ja in der jüngsten "Planet of the Apes"-Trilogie als sehr menschlicher Schimpanse bewährt hat. Doch bei dieser wilden Marvel-Serie muss niemand ins Affen-Kostüm schlüpfen, da alles in animierter Form über die Bühne geht.

Im Mittelpunkt steht ein japanisches Makaken-Äffchen, das sich mit dem Geist eines Auftragsmörders zusammenschließt, um Rache an jenen Personen zu nehmen, die seine Familie abgeschlachtet haben. Das klingt extrem abgedreht, und der erste kurze Trailer wirkt tatsächlich sehr schräg: