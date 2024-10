Das Marvel-Universum expandiert weiterhin in alle Richtungen und wir dürfen uns in den kommenden Monaten bei Disney+ auf etliche neue Titel freuen. Zunächst wird das Erfolgsduo "Deadpool & Wolverine" endlich seine Streaming-Premiere hinlegen, danach kommen wieder alternative Story-Lines mit einer weiteren Staffel von "What If...?". Damit ist das Jahrespensum für 2024 erfüllt - aber welche Serien 2025 für uns bereithält, verrät der folgende Vorschau-Trailer: