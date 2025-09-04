Captain America als Zombie? Das hört sich nicht gerade nach unserer Wunschvorstellung an. Doch in der neuen vierteiligen Animationsserie auf Disney+ wird das zur traurigen Realität. Was mit "Marvel Zombies" auf uns zukommt, zeigt zunächst ein überraschend blutiger Trailer:

Worum geht es in "Marvel Zombies"?

Nachdem die Avengers von einer Zombie-Seuche überrannt wurden, entdeckt eine verzweifelte Gruppe von Überlebenden den Schlüssel, um den übermächtigen Untoten ein Ende zu setzen. Gemeinsam durchqueren sie eine dystopische Landschaft und riskieren dabei Leib und Leben, um ihre Welt zu retten.

Im Original mit den Stimmen von Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Florence Pugh, David Harbour, Tessa Thompson, Simu Liu, Awkwafina, Hailee Steinfeld, Wyatt Russell, Randall Park, Iman Vellani und Dominique Thorne.