Man kann ohne Übertreibung sagen, dass die (be)zaubernde Nanny Mary Poppins (Julie Andrews) seit ihrem ersten filmischen Auftreten im Jahr 1964 über Generationen hinweg für leuchtende Kinderaugen gesorgt hat, sobald sie auf der großen oder kleinen Leinwand zu sehen war. Doch wird ihr Auftauchen auch künftig so unbeschwerte Stimmung erzeugen oder könnten sich vor allem bei den Eltern Bedenken regen?

In Großbritannien wurde der Musical-Klassiker jedenfalls kürzlich durch das British Board of Film Classification (BBFC) nicht mehr so harmlos eingestuft und die Altersfreigabe um eine Stufe hinaufgesetzt: statt U (wie unbedenklich) heißt es nun PG (also ist ein Kinobesuch nur in Begleitung der Eltern gestattet).