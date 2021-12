"Masked Dancer"-Start am 6. Jänner: Unerkannt tanzen statt singen

Der Tanz-Ableger der erfolgreichen ProSieben-Kostümshow "The Masked Singer" - genannt "The Masked Dancer" - startet am 6. Jänner. Das teilte der Sender am Dienstag mit. Geplant seien vier Live-Shows, in denen "sieben prominente Undercover-Dancer mit spektakulären Tanz-Inszenierungen" auftreten sollen.

Moderiert wird die Sendung wie das Original von Matthias Opdenhövel. "Unter den Masken und Kostümen tanzen – das klingt erstmal ziemlich schwierig. Ist es auch", erklärte der 51-Jährige. Allerdings ließen die Masken von "The Masked Dancer" auch die "Konturen besser erkennen". "Ich hab schon einige gesehen, sie sehen wieder überragend aus!"