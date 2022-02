"The Masked Singer": In der neuen Staffel gibt es eine Fan-Maske

Premiere bei "The Masked Singer": Erstmals wird in der neuen Staffel ein Fan zum Masken-Designer. Das Fantasiewesen aus dessen Feder in die Realität umzusetzen, daran tüfteln Maskenbauerin Marianne Meinl und Gewandmeisterin Alexandra Brandner laut Sender seit Wochen. Der Promi unter der Fan-Maske und neun weitere fantastische Kreaturen werden dann wieder versuchen, das Publikum zu begeistern.