„Masters of the Universe“: He-Man im Juli schon bei Prime Video
Masters of the Universe ist ab dem 22. Juli 2026 exklusiv bei Prime Video weltweit verfügbar. Regisseur Travis Knight bringt das legendäre Franchise als spektakuläres Live-Action-Abenteuer zurück und erzählt die Geschichte von He-Man neu.
In den Hauptrollen sind Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Alison Brie, James Purefoy, Morena Baccarin, und Charlotte Riley zu sehen. Außerdem gehören Jared Leto als Skeletor und Idris Elba als Duncan/Man-At-Arms zum Ensemble, während Kristen Wiig der Figur Roboto ihre Stimme leiht.
Worum geht es in „Masters of the Universe“?
Nachdem Prinz Adam 15 Jahre von seiner Heimat getrennt war, führt ihn das Schwert der Macht zurück nach Eternia. Dort entdeckt er ein Königreich, das unter der grausamen Herrschaft von Skeletor in Trümmern liegt. Um seine Familie und seine Welt zu retten, muss Adam gemeinsam mit seiner engsten Verbündeten Teela und Duncan/Man-At-Arms gegen das Böse antreten und schließlich seine wahre Bestimmung als He-Man – der mächtigste Mann des Universums – annehmen.