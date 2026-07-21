Masters of the Universe ist ab dem 22. Juli 2026 exklusiv bei Prime Video weltweit verfügbar. Regisseur Travis Knight bringt das legendäre Franchise als spektakuläres Live-Action-Abenteuer zurück und erzählt die Geschichte von He-Man neu.

Worum geht es in „Masters of the Universe“?

Nachdem Prinz Adam 15 Jahre von seiner Heimat getrennt war, führt ihn das Schwert der Macht zurück nach Eternia. Dort entdeckt er ein Königreich, das unter der grausamen Herrschaft von Skeletor in Trümmern liegt. Um seine Familie und seine Welt zu retten, muss Adam gemeinsam mit seiner engsten Verbündeten Teela und Duncan/Man-At-Arms gegen das Böse antreten und schließlich seine wahre Bestimmung als He-Man – der mächtigste Mann des Universums – annehmen.