"Masters of the Universe: Revolution": Neue Netflix-"He-Man"-Serie

"Revolution" setzt " Revelation" fort

Über den Inhalt liegt bisher nur eine sehr allgemein gehaltene Zusammenfassung vor: "He-Man und Skeletor kämpfen wie noch nie zuvor, in einer neuen Serie, die dort weitermacht, wo 'Masters of the Universe: Revelation' aufgehört hat." In der letzten Folge der vorherigen Serie wurde Teela zur neuen Sorceress, und Prince Adam musste seine He-Man-Identität nicht mehr geheimhalten. Skeletor hingegen wurde vom Motherboard-Kult aufgenommen.

Ein Netflix-Starttermin für "Masters of the Universe: Revolution" ist noch nicht bekannt, doch im Winter 2022 könnte es womöglich so weit sein.