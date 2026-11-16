Mit Selina, Dominik und Miraya treffen drei völlig unterschiedliche Persönlichkeiten aufeinander. Ob sich darunter schon die ersten Matches befinden? Die weiteren Singles werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben.

Derzeit stehen aber Enthüllungen bevor, die sich nicht bloß auf Fotomotive mit leicht gekleideten Singles beziehen. In erster Linie erfahren wir nämlich ab sofort sukzessive, welche Teilnehmerinnen und Teilnehmer es heuer überhaupt für Österreichs Dating-Reality-Show nach Kreta verschlägt.

Das Erfolgsformat „Match in Paradise“ erlebt noch Ende 2026 den Start der 4. Staffel . Mit rund 2,5 Millionen Video Views und einer Watchtime von rund 73 Millionen Minuten zählt das Dating-Format neben „Bauer sucht Frau“ und „Forsthaus Rampensau“ zu den erfolgreichsten Formaten der Streaming-Plattform.

Diese Singles sind 2026 in „Match in Paradise“

Während „Match in Paradise“ längst die Herzen des Publikums erobert hat, hoffen nun Selina Hager, Dominik Brcic und Reality-Neuling Miraya auf ihr eigenes Happy End. Sie ziehen als Erste in die griechische Traumvilla und wollen in paradiesischer Kulisse und unter strahlendem Sonnenschein die große Liebe finden.

Selina (29, Wien) ist im Reality-TV längst keine Unbekannte mehr. Die gebürtige Oberösterreicherin sorgte u.a. bei „Forsthaus Rampensau“ und neuerdings bei „Reality, Oida!“ für Gesprächsstoff. Auch international ist Selina im Reality-TV zu sehen. Wenn sie nicht vor der TV-Kamera steht, begeistert sie rund 30.000 Follower:innen auf Social Media mit ihrem Content und kann dort vor allem mit ihrer offenen, bodenständigen Art punkten.

Dominik (29, Wien) ist ebenfalls schon länger in der Reality-Szene bekannt. Er weiß ganz genau, wie man für Aufmerksamkeit sorgt: Neben „Good Luck Guys“ hat er bereits in mehreren internationalen Dating-Shows für Wirbel gesorgt. Jetzt zieht es den Wiener in die #MIP-Villa auf Kreta und eines steht schon vor dem Einzug fest: Dominik liebt es, zu flirten und will sich nicht gleich auf eine Frau festlegen.

Miraya (26, Wöllersdorf, NÖ) steht erstmals vor der TV-Kamera. Mit der Newcomerin zieht frischer Wind und eine große Portion Selbstbewusstsein ein. Die Studentin beschreibt sich selbst als sarkastisch und frech, ihre Ex-Partner würden „rebellisch und willensstark“ sagen. Sie datet nur ausgewählte Männer und hat klare Vorstellungen: groß, dunkle Haare, sportlich, selbstbewusst, mit Humor und Respekt.

„Match in Paradise“ läuft ab 14. Dezember immer montags auf JOYN & im TV auf ATV