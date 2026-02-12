Eine eine der spannendsten US-Serienneuauflagen der letzten Jahre kommt im März 2026 erstmals ins deutsche Free-TV. Auch wenn der Name vertraut klingt: Die neue Serie ist weder Remake noch Reboot der klassischen "Matlock"-Reihe aus den 1980er- und 1990er-Jahren mit Andy Griffith. Stattdessen handelt es sich um eine eigenständige Weitererzählung mit Oscar-Preisträgerin Kathy Bates in der Hauptrolle.

Worum geht es im neuen "Matlock"? Im Mittelpunkt der Serie steht Madeline "Matty" Matlock, eine scharfsinnige Anwältin, die eigentlich längst im Ruhestand ist. Doch persönliche Umstände zwingen sie dazu, noch einmal ins Berufsleben zurückzukehren. Und zwar ausgerechnet in einer großen, renommierten Kanzlei, in der sie zwischen ambitionierten Nachwuchsjuristen und internen Machtspielen schnell unterschätzt wird. Mit unkonventionellen Methoden, jahrzehntelanger Erfahrung und messerscharfem Verstand beweist Matty jedoch, dass sie noch lange nicht zum alten Eisen gehört.

Wann ist "Matlock" im Free-TV zu sehen? Die erste Staffel der Serie mit Oscar-Preisträgerin Kathy Bates läuft ab 12. März 2026 immer donnerstags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen auf RTL Super. Zusätzlich stehen alle 19 Episoden von Staffel 1 auf RTL+ zum Streamen bereit.