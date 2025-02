"Oppenheimer"-Regisseur Christopher Nolan (54) verfilmt die Odyssee des griechischen Dichters Homer. Dieses Detail über seinen neuen Film "The Odyssey" wurde bereits an Weihnachten 2024 bekannt. Jetzt wurde ein erstes Bild der Hauptfigur veröffentlicht: Matt Damon (54), der mit Nolan für "Interstellar" und "Oppenheimer" zusammengearbeitet hat, verwandelt sich in Odysseus.

Damon ist dabei mit langem Bart und in einer militärischen Rüstung samt Umhang und Helm zu sehen. Ein X-Beitrag zum jetzt veröffentlichten Bild des Schauspielers in seiner Figur bestätigt noch den Kinostart, der für den 17. Juli 2026 angesetzt ist.