Von der argentinischen Finanzmanagerin zur niederländischen Königin

Die Serie zeigt, wie die gebürtige Argentinierin und frühere Finanzmanagerin Ende der 1990er-Jahre auf ihren Willem-Alexander (56) trifft. Sechs Folgen zu je 50 Minuten umfasst die erste Staffel. Darin wird auch der Skandal um Máximas Vater im Fokus stehen, wie der Trailer zeigt. Jorge Zorreguieta (1928-2017) gehörte als Staatssekretär Argentiniens Militärdiktatur an - ein Skandal, der die Hochzeit fast verhindert hätte. Erst als Willem-Alexander drohte, auch ohne Zustimmung des Parlaments zu heiraten und damit auf den Thron zu verzichten, erhielt er schließlich den Segen für die Ehe.

Das Drehbuch zur Serie basiert auf dem Bestseller "Máxima Zorreguieta - Moederland" von Marcia Luyten. Die Autorin hatte dafür viele Interviews mit Familienmitgliedern, Freunden, Ex-Kollegen und Klassenkameraden von Máxima geführt. Im Gegensatz zu manchen Passagen des Netflix-Hits "The Crown" sollen die Orange-Royals in der Miniserie aber nicht ganz so schlecht wegkommen, wie Produzentin Rachel van Bommel einmal betonte: "In den Niederlanden haben wir eine Königsfamilie, der die Niederländer und Deutschen wohl gesonnen sind, und Máxima ist eine Figur, die sich dazu eignet, die Sichtweise der Menschen auf die Familie zu ändern."