Tyler Perry ist einer der kommerziell erfolgreichsten Filmemacher der USA. Perry wuchs im New Orleans der 1970er-Jahre in schrecklichen sozialen und familiären Verhältnissen auf. Er brach zwar die Schule ab, aber hatte dennoch große Freude am Schreiben, weshalb er in den 90er-Jahren als Theaterautor reüssierte. Perry stand bei seinen Stücken oft auch selbst auf der Bühne und kreierte mit Madea eine ikonische Figur, die später auch in zahlreichen Filmen ihren Platz fand.

Nun widmet sich eine Doku dem Leben und Schaffen des Medienmoguls, der sich an die Spitze der Unterhaltungsbranche gekämpft hat.

Hier der Trailer zu "Maxine's Baby":