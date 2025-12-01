"Maxton Hall" hat schon einige Erfolge gefeiert: Die zweite Staffel bestätigt laut einer Mitteilung "den Status des Welterfolgs als meistgesehene International Original Serie aller Zeiten bei Prime Video". Sie erreichte in der Startwoche Platz eins der Prime Video Charts in knapp 100 Ländern, darunter Deutschland, den USA und Großbritannien.

Die Dreharbeiten zur dritten Staffel der Erfolgsserie "Maxton Hall - Die Welt zwischen uns" sind abgeschlossen . Das hat Prime Video nun verkündet. Damit ist das letzte Kapitel der Liebesgeschichte von Ruby (Harriet Herbig-Matten) und James (Damian Hardung) im Kasten - denn die Serie wird mit der dritten Staffel in ihr Finale gehen.

Darum geht es in Staffel 3

Über die dritte Staffel der deutschen Serie heißt es vorab: "Ruby steht am Abgrund." Sie ist vom Maxton Hall College suspendiert worden "und alles deutet darauf hin, dass ausgerechnet James Schuld an ihrem Rauswurf ist. Ein Schlag ins Gesicht, der nicht nur Rubys Traum von Oxford gefährdet, sondern auch ihre Liebe auf eine harte Zerreißprobe stellt".

Während Ruby und James alles daran setzen, Rubys Abschluss zu retten, geraten ihr Umfeld und James' Freundeskreis "in einen emotionalen Strudel, der die bisherige Ordnung völlig durcheinanderbringt", heißt es weiter vorab: "Ruby und James wird schmerzhaft klar: Ihre Welten könnten nicht weiter voneinander entfernt sein und nicht alles ist, wie es scheint."

Die dritte Staffel der Serie basiert auf "Save Us", dem dritten Teil der Bestseller-Romanreihe von Autorin Mona Kasten. Neben Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung sind unter anderem Sonja Weißer als Lydia, Eidin Jalali als Graham, Ben Felipe als Cyril, Fedja van Huêt als Mortimer, Runa Greiner als Ember und Justus Riesner als Alistair wieder Teil des Casts.

Erst am 7. November startete die zweite Staffel der Erfolgsserie auf Prime Video. Gut eineinhalb Jahre mussten die Fans damit warten, um zu sehen, wie die Liebesgeschichte von Ruby und James weitergeht. Die erste Staffel wurde im Mai 2024 zum globalen Überraschungshit.