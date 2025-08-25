Bevor die zweite Staffel von "Maxton Hall – Die Welt zwischen uns" am 7. November bei Prime Video startet, gibt es für die Fans der Erfolgsserie ab dem 27. August schon ein ganz besonderes Highlight: Die "Maxton Hall: Reunion" bringt den Cast um Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung zu einem emotionalen Wiedersehen vor der Kamera zusammen. Hier ist der Trailer zu dem Event:

Darum geht es bei der "Maxton Hall: Reunion"

Ehe der Unterricht wieder beginnt, trifft sich die Freundesgruppe und blickt auf die erste Staffel und die Dreharbeiten auf der Marienburg zurück. Sie teilen Lacher und Erinnerungen, die vor der Kamera und hinter den Kulissen entstanden sind, sprechen über ihre ersten Drehtage und beantworten Fanfragen, bevor ein besonderer Gast den Cast bei der Reunion überrascht. Gemeinsam fiebern sie dem Start der zweiten Staffel entgegen, wenn Prime Video nach Maxton Hall zurückkehrt.

Neben den beiden Darsteller:innen von Ruby und James sind auch Sonja Weißer, Ben Felipe, Runa Greiner, Govinda Gabriel, Justus Riesner, Andrea Guo, Eli Riccardi, Frederic Balonier und Martin Neuhaus Teil der Reunion.