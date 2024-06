Mit "Maxton Hall - Die Welt zwischen uns" eroberte eine deutsche Serie die internationale Streaming-Welt. Eine zweite Staffel ist bereits in Arbeit. Wie die Produktionsfirma UFA Fiction am Mittwoch (12. Juni) mitteilte, haben die Dreharbeiten schon begonnen .

So geht es in der zweiten Staffel weiter

Die zweite Staffel basiert demnach auf dem Roman "Save You", dem zweiten Band der gleichnamigen Buchreihe von Bestsellerautorin Mona Kasten (32). Harriet Herbig-Matten (20) und Damian Hardung (25) schlüpfen auch für die zweite Staffel in die Rollen von Ruby Bell und James Beaufort, deren junge Liebe nach einem Schicksalsschlag auf eine harte Probe gestellt wird. Denn für James und seine Familie änderte sich von einer Sekunde auf die andere alles. Das hat auch Auswirkungen auf Ruby, die James mit seinem Verhalten sehr verletzt.

Neben den beiden Hauptdarstellern kehren unter anderem auch Sonja Weißer (21), Ben Felipe (26), Fedja van Huêt (50) und Runa Greiner (28) in ihre Rollen zurück. Die erste Staffel der Buchverfilmung startete am 9. Mai bei Prime Video und feierte einen sensationellen Erfolg. Nach Angaben der Produktion erreichte "Maxton Hall" in der Startwoche die höchsten globalen Zuschauerzahlen eines nicht-amerikanischen Original-Titels. Die Serie hat in mehr als 120 Ländern beziehungsweise Territorien den ersten Platz der Prime-Video-Charts erobert, in mehr als 50 weiteren den dritten Platz.

Sollte die zweite Staffel an diesen Erfolg anknüpfen können, ist es wohl nicht unwahrscheinlich, dass die Serie noch eine dritte Staffel erhält, die dann auf Kastens Roman "Save Us", dem dritten Band der Reihe basieren könnte. Die erste Staffel basiert auf dem Roman "Save Me".