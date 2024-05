Prime Video gab am 17. Mai bekannt, dass die zweite Staffel der Serie "Maxton Hall – Die Welt zwischen uns" bestätigt ist, in der Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten wieder in den Hauptrollen als James und Ruby zurückkehren. Die neuen Episoden basieren auf dem zweiten Teil "Save You" der Bestseller-Romanserie von Autorin Mona Kasten und werden erneut von UFA Fiction produziert.