„Maxton Hall“-Staffel 3: Wann starten die finalen Folgen?
Das letzte Kapitel beginnt: Prime Video hat den Starttermin der finalen dritten Staffel von „Maxton Hall – Die Welt zwischen uns“ bestätigt. Die mitreißende Geschichte von Ruby (Harriet Herbig-Matten) und James (Damian Hardung) wird am 9. Dezember 2026 endlich weitererzählt!
„Maxton Hall – Die Welt zwischen uns“ ist die erfolgreichste scripted internationale Original-Serie in der Geschichte von Prime Video und in über 240 Ländern und Regionen exklusiv bei Prime Video zu sehen.
Hier ist der Trailer zu Staffel 3:
So geht es weiter bei „Maxton Hall – Die Welt zwischen uns“
Ruby steht in Staffel 3 am Abgrund: Sie wurde vom Maxton Hall College suspendiert, ihr Traum von Oxford droht zu zerbrechen. Mit James an ihrer Seite kämpft sie darum, ihren Namen reinzuwaschen, doch ihre Welt fällt auseinander: Freundschaften werden auf die Probe gestellt und die hässlichsten Wahrheiten kommen ans Licht. Am Ende müssen sie sich entscheiden — festhalten oder loslassen?
Neben Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung sind unter anderem Sonja Weißer als Lydia, Eidin Jalali als Graham, Ben Felipe als Cyril, Fedja van Huêt als Mortimer, Runa Greiner als Ember, Justus Riesner als Alistair, Govinda Gabriel als Kesh, Andrea Guo als Lin, Frederic Balonier als Kieran, Eli Riccardi als Elaine und Dagny Dewath als Ophelia wieder Teil des Cast.