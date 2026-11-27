Das letzte Kapitel beginnt: Prime Video hat den Starttermin der finalen dritten Staffel von „Maxton Hall – Die Welt zwischen uns“ bestätigt. Die mitreißende Geschichte von Ruby (Harriet Herbig-Matten) und James (Damian Hardung) wird am 9. Dezember 2026 endlich weitererzählt!

„Maxton Hall – Die Welt zwischen uns“ ist die erfolgreichste scripted internationale Original-Serie in der Geschichte von Prime Video und in über 240 Ländern und Regionen exklusiv bei Prime Video zu sehen.

Hier ist der Trailer zu Staffel 3: