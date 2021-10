Netflix stellt nach "Der Wunschdrache" und "Die Mitchells gegen die Maschinen" im Oktober ein neues animiertes Highlight vor: "Maya und die Drei".

Dafür wurde eine magische Welt entwickelt, in dem vier Königreiche in Frieden regieren. Als Prinzessin Maya ihren 15. Geburtstag feiern will, dringen jedoch die Götter der Unterwelt ein und wollen Maya als Opfergabe für vergangene Verbrechen ihrer Familie ihrem Herrscher, dem Gott des Krieges, überbringen.

Um sich selbst und ihre Liebsten zu schützen, begibt sich Maya daraufhin mit drei mutigen HeldInnen der anderen Reiche auf eine abenteuerliche Reise, um ihrem Schicksal zu entfliehen.