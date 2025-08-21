Jeremy Renner kehrt in einer seiner Paraderollen der letzten Jahre zurück. Welche neuen Herausforderungen ihn als Michael "Mike" McLusky in Staffel 4 der Serie "Mayor of Kingstown" auf Paramount+ bald erwarten, deutet der erste Teaser-Trailer an:

Worum geht es in "Mayor of Kingstown"-Staffel 4

In der vierten Staffel gerät Mikes Herrschaft über die Stadt ins Wanken, als neue Rivalen um die Macht ringen, die nach dem Rückzug der Russen vakant geworden ist. Mike muss sich nun mit dem daraus resultierenden Bandenkrieg auseinandersetzen und verhindern, dass die Banden die Stadt übernehmen. Währenddessen befinden sich die Menschen, die Mike am meisten am Herzen liegen, in größerer Gefahr denn je. Um seine Familie zu schützen, sieht er sich gezwungen, sich mit der eigensinnigen neuen Gefängnisdirektorin auseinanderzusetzen und zugleich den Schatten seiner Vergangenheit zu begegnen.