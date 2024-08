Wenige Stunden nach der Veröffentlichung hat Lionsgate den neuen Trailer zu "Megalopolis" (2024) gelöscht . Grund dafür waren offenbar frei erfundene Zitate von Filmkritikern , die Medienberichten zufolge in dem Clip erschienen. "Wir haben es vermasselt", entschuldigte sich das Filmunternehmen in einem Statement, das "Variety" vorliegt .

"Wir entschuldigen uns aufrichtig bei den beteiligten Kritikern und bei Francis Ford Coppola und American Zoetrope für diesen unentschuldbaren Fehler in unserem Prüfverfahren", sagte ein Pressesprecher von Lionsgate. "Es tut uns leid", bat der Vertreter um Verzeihung. Laut dem Branchenblatt "Variety" habe die am Mittwoch (21. August) veröffentlichte Vorschau Zitate aus vernichtenden Rezensionen zu Filmklassikern des Regisseurs Coppola (85) enthalten. Mit diesen habe Lionsgate beweisen wollen, dass sich die Filme trotz anfänglich schlechter Aufnahme zu Klassikern gemausert haben.

Falsch zitierter Kritiker reagiert

"Selbst wenn man zu den Leuten gehört, die keine Kritiker mögen, haben wir es kaum verdient, dass man uns Worte in den Mund legt", meldete sich der falsch zitierte Filmexperte Owen Gleiberman (65) in dem "Variety"-Artikel zu Wort. Dem Medium zufolge habe er "Bram Stoker's Dracula" nie "ein schönes Chaos" genannt. Gleiberman kritisierte zudem das Motiv des Trailers, da Kritiker "Der Pate" geliebt hätten.

Über "Megalopolis" können sich Filmfans ab dem 26. September eine Meinung bilden. Einen Tag später soll der Film in den USA starten. In dem Science-Fiction-Drama spielt Adam Driver (40) den Protagonisten Cesar Catilina, der die Stadt New Rome nach ihrer Zerstörung nach seinen Vorstellungen wieder aufbauen möchte. Zum Cast gehören weitere Schauspiel-Stars wie Giancarlo Esposito (66), Nathalie Emmanuel (35) und Shia LaBeouf (38).