Publikumsliebling Fritz Karl schlüpft in zwei neuen Filmen erneut in die Rolle des Kriminalpsychologen Thomas Meiberger, der vor der atemberaubenden Kulisse von Stadt und Land Salzburg bei der Lösung von Verbrechen hilft. Neu an seiner Seite: Shootingstar Lisa Schützenberger als Kripo-Ermittlerin Anna Grünwald. Das sind die beiden neuen Teile der Krimireihe "Meiberger – Im Kopf des Täters" .

Meiberger – Tod am See

Ein stiller See, ein Boot im Morgengrauen – und ein schockierendes Verbrechen, das Rätsel aufgibt: Am Wolfgangsee wird die Leiche eines 19-jährigen Mannes entdeckt, die kopfüber an einen Segelmast gekreuzigt wurde. Es handelt sich um den Sohn des einflussreichen Landtagsabgeordneten Peter Aidbichler (Gregor Bloéb). Als Freund der Familie soll Kriminalpsychologe Thomas Meiberger die polizeilichen Ermittlungen unterstützen. Gemeinsam mit Kripo-Ermittlerin Anna Grünwald begibt er sich auf Spurensuche.

Das Opfer studierte Medizin, hat ein Studienkollege den Mann auf dem Gewissen? Auch ein Universitätsprofessor (Peter Lohmeyer) mit einem Faible für sakrale Kunst gerät ins Visier der Polizei. Als ein weiteres Opfer in ähnlich ritueller Inszenierung entdeckt wird, festigt sich der Verdacht, dass es sich um die Spuren eines Serienmörders handelt. Meiberger beginnt, die Zeichen zu deuten – und taucht tief in einen Fall voll rätselhafter Symbolik ein, der zu einer fast vergessenen Schuld führt.

Free-TV-Premiere am Sa., 22.11., ab 20:15 Uhr