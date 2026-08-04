Mein bester Freund, seine Freundin und ich: Netflix-Trailer

Nach den Publikumserfolgen "Spieleabend" und Eat Pray Bark" widmet sich Regisseur Marco Petry in seiner neuen Komödie "Mein bester Freund, seine Freundin und ich" der Frage, wie viel Veränderung eine jahrelange Freundschaft aushält. Der erste Teaser-Trailer fängt das Chaos zwischen tiefer Loyalität, romantischer Verwicklung und den unvermeidbaren Katastrophen, die entstehen, wenn zwei völlig unterschiedliche Lebensentwürfe aufeinanderprallen, humorvoll ein.

Worum geht es in „ Mein bester Freund, seine Freundin und ich“?

Olli und Matze sind seit Kindertagen unzertrennlich. Mittlerweile wohnen sie zusammen, arbeiten im gleichen Maklerbüro und planen eine gemeinsame Weltreise. Die Route ist fast festgelegt, als Matze sich Hals über Kopf in Rebecca verliebt. Rebecca ist cool, doch sie nimmt eindeutig zu viel Raum im Leben von Matze ein, findet Olli. Seit wann geht er joggen und isst Porridge zum Frühstück? Normalerweise ist doch eher Flippern und Feierabendbier angesagt… Für Olli ist klar: Sein bester Kumpel wird hier gerade einer Beziehungs-Gehirnwäsche unterzogen! Er muss Matze schleunigst wieder auf Kurs bringen, sonst fällt die Reise am Ende noch ins Wasser. Der Kampf ist eröffnet, wobei Olli nicht mit der Schlagfertigkeit von Rebecca gerechnet hat. Wer hier als Gewinner*in herausgehen wird, ist unklar und die Frage ist doch eigentlich: Muss es denn überhaupt Eine/n geben…?