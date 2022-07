"Mein Mann kann": Weitere Retro-TV-Formate in Sicht

"TV total Wok-WM" und weitere Raab-Formate

Nach sieben Jahren Pause kehrt die "TV total Wok-WM" ins ProSieben-Programm zurück. In Winterberg rauschen am 12. November wieder die Woks die Eisrinne runter. Show-Erfinder Stefan Raab (55) wird als Produzent des sportlichen Live-Events mit an Bord sein. Von 2003 bis 2015 fand die "TV total Wok-WM" insgesamt 13-mal live auf ProSieben statt. Bei dem Wettbewerb fuhren einzelne Sportprofis und Teams mit modifizierten asiatischen Woks eine Rennrodel- und Bobbahn hinunter. ProSieben will darüber hinaus weitere "TV total"-Events vergangener Tage zurückbringen. "Wir spielen wieder Autoball. Und lassen Stockcars crashen", kündigte Senderchef Daniel Rosemann kürzlich an. Zudem soll 2023 der "Free ESC" als ESC-Alternative "internationaler denn je" zurückkommen.