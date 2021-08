"Meine Herbst-Pläne vs. Delta-Variante": Die besten Corona-Memes

Als die Corona-Pandemie Anfang 2020 in unser aller Leben Einzug hielt, wurde langsam aber sicher deutlich, dass all unsere Vorhaben für den Rest des Jahres eher nicht stattfinden werden. Es war eine ernüchternde Erkenntnis – und der Auslöser für ein Meme, das zum echten Pandemie-Dauerbrenner wurde: Meine Pläne vs. 2020.