Die vieldiskutierte Dokumentation über die amtierende First Lady der USA, Melania Trump (55), steht vor ihrer digitalen Premiere. Ab dem 9. März 2026 wird der Film "Melania" laut Medienberichten offiziell beim Streamingdienst Amazon Prime Video verfügbar sein. Damit endet die kurze, aber turbulente Reise des Films durch die Kinos, die von einer beispiellosen Investition und einem rapiden Zuschauerschwund geprägt war.

Mit einem Budget von über 75 Millionen US-Dollar - davon allein 40 Millionen für die Rechte und weitere 35 Millionen für das Marketing - gilt "Melania" als eine der kostspieligsten Dokumentationen der Filmgeschichte. Amazon MGM Studios setzte alles auf eine Karte, um mit dem Projekt, das von Melania Trump selbst mitproduziert wurde, rekordverdächtige Abrufzahlen zu generieren.

Der Film, unter der Regie von Brett Ratner entstanden, begleitet die First Lady in den 20 Tagen vor der zweiten Amtseinführung von Donald Trump (79) im Januar 2025. Für Ratner markierte das Projekt das Comeback nach einer mehrjährigen Pause infolge von Vorwürfen wegen sexuellen Fehlverhaltens, die er stets bestritt.