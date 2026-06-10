Nach der 7. Woche ist "Michael" zurück auf Platz 2 der Kinocharts und steht gesamt bereits bei knapp 320.000 verkauften Tickets. Für Universal Pictures Austria ist es bereits das 2. Golden Ticket in diesem Jahr nach "Der Super Mario Galaxy Film".

Der King of Pop ist derzeit auch der King an den österreichischen Kinokassen: Der Kinofilm "Michael" wurde jetzt mit dem GOLDEN TICKET ausgezeichnet das für mehr als 300.000 Besucher:innen in österreichischen Kinos verliehen wird, und erreicht damit als dritter Film des Jahres 2026 diesen Blockbuster-Status.

Freude über das Golden Ticket

Nicole Leithner, Commercial Director von Universal Pictures International Austria, zeigt sich über den Erfolg erfreut: "'Michael' ist gemacht für die große Leinwand, die Musik, die Dance-Moves und die außergewöhnliche Performance von Jaafar Jackson und des ganzen Cast sind ein Erlebnis, das es so nur im Kino gibt. Ein großes Danke gilt unserem Team und auch den Kinopartnern, mit ihnen gemeinsam und ihrem Engagement konnte er Film auf der großen Leinwand so ein toller Erfolg werden."

"Es ist einfach großartig, dass die Musik von Michael Jackson nach wie vor Generationen verbindet und ein sehr breites Publikum begeistert. Selbst junge Menschen & Teenager, die nicht mit dem Phänomen Michael aufgewachsen sind, lockt der Film ins Kino", ergänzt Barbara Steiner, Marketing Director von Universal Pictures Austria.

Auch international ist "Michael" ein Hit und liegt aktuell mit über 880 Millionen Dollar weltweitem Box Office Einspielergebnis auf dem zweiten Platz der bislang erfolgreichsten Kinofilme des Jahres (nach "Der Super Mario Galaxy Film").

"Michael" läuft aktuell in rund 80 österreichischen Kinos und ist über den Sommer auch in zahlreichen Open Air Kinos zu sehen. Hier geht's zum Kinoprogramm!