Nun bringt ihn seine neue Rolle wieder mit Bill Lawrence (56) zusammen. Er ist einer der Schöpfer von "Shrinking" und gehört zu den Produzenten der Serie. Die beiden arbeiteten 1996 bereits gemeinsam an der TV-Show "Chaos City". Lawrence erzählte dem "People"-Magazin vor wenigen Monaten, dass er sich für "Shrinking" von Michael J. Fox und seinem Umgang mit Parkinson inspirieren ließ. Bei der Veranstaltung "An Evening with Shrinking at PaleyLive" im Dezember 2024 verriet der Produzent, dass die Erkrankung des "Zurück in die Zukunft"-Stars dazu beigetragen habe, den Charakter von Harrison Ford (82) in der Serie zu formen.

Michael J. Fox (63) wird in der dritten Staffel von "Shrinking" mitspielen. Das berichtet unter anderem "Variety" . Welche Rolle er in der Apple TV+-Serie übernehmen wird, ist offenbar noch nicht bekannt. Der bevorstehende Auftritt bei "Shrinking" wird für Michael J. Fox sein Comeback vor der Kamera werden. 2020 hatte er verkündet, sich aufgrund seiner Parkinson-Erkrankung von der Schauspielerei zurückzuziehen.

Parkinson ist in "Shrinking" ein großes Thema

Ford spielt darin Dr. Paul Rhodes, einen Therapeuten, der sich mit seiner Parkinson-Diagnose auseinandersetzt, während er weiterhin in seiner Praxis arbeitet. Er freue sich, über Dinge zu schreiben, die ihm am Herzen liegen, so Bill Lawrence, und Michael J. Fox sei hierbei sein Mentor. Sie wollten den Umgang mit der Erkrankung in "Shrinking" auf eine "hoffentlich inspirierende und nicht traurige oder tragische Weise darstellen".

1991 bekam Fox die Diagnose Parkinson, die er 1998 öffentlich machte. Trotz seiner Erkrankung spielte er von 1996 bis 2001 in "Chaos City" und später in "Good Wife" mit, bevor er ankündigte, die Schauspielerei an den Nagel zu hängen.

In "Shrinking" ist auch "How I Met Your Mother"-Star Jason Segel (45) zu sehen - in der Hauptrolle des Jimmy Laird, ein Therapeut, der mit dem Unfalltod seiner Frau zurechtkommen muss. Die ersten beiden Staffeln wurden 2023 beziehungsweise 2024 veröffentlicht.