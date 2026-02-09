Der Ankündigungsclip zur neuen Animationskomödie, die bei uns den Namen "Minions & Monster" trägt, wurde im Rahmen des Super Bowls veröffentlicht. Gleichzeitig wurde bestätigt, dass der Film am 1. Juli 2026 in den österreichischen und deutschen Kinos startet .

In wenigen Monaten hat das Warten für Fans des "Ich - Einfach unverbesserlich"-Universums ein Ende. Im Sommer erscheint ein neuer Kinofilm der beliebten Minions. Die gelben Chaoten machen darin unter anderem die Traumfabrik unsicher. "Hollywood hat ein Monsterproblem", heißt es etwa auf dem offiziellen Minions-Instagram-Account zu einem ersten Trailer.

Darum geht es in "Minions & Monster"

Im Trailer wird schnell klar, warum der Film seinen Titel trägt. Die kleinen Krawallmacher befinden sich zunächst an einem Filmset und stürzen sich in ein Getümmel mit verkleideten Schauspielern. Sie unterbreiten dem begeisterten Regisseur, dass sie einen Monsterfilm geschrieben haben, ein großes Monstrum fehlt den Minions aber noch. Was folgt, ist ein Abenteuer in Begleitung eines kleinen grünen Monsters, das offenbar an H. P. Lovecrafts (1890-1937) Cthulhu angelehnt ist - eine niedliche Version einer unter Horrorfans wohlbekannten Figur.

"Dies ist die wilde, irrwitzige und absolut wahre Geschichte darüber, wie die Minions Hollywood eroberten, zu Filmstars wurden, alles verloren, Monster auf die Welt losließen und sich dann zusammenschlossen, um den Planeten vor dem Chaos zu retten, das sie gerade verursacht hatten", heißt es in der offiziellen Beschreibung des Films. Im englischsprachigen Original ist demzufolge Christoph Waltz (69) als der erwähnte Regisseur zu hören, der seine Stimme natürlich auch in der deutschen Synchro einsetzt.

"Minions & Monster" ist der insgesamt siebte Film im "Ich - Einfach unverbesserlich"-Universum und das dritte Minions-Spin-off.