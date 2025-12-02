Zum Jahreswechsel 2022/23 hat UFA Fiction überraschend eine Prequel-Serie zu "Dinner for One" angekündigt - nun gibt es den ersten Trailer zu "Miss Sophie - Same Procedure As Every Year". Die erste Staffel der Vorgeschichte des langlebigen Silvester-Sketches startet am 22. Dezember 2025 bei Amazon Prime Video . Die Titelrolle verkörpert Alicia von Rittberg (31), Kostja Ullmann (41) verkörpert den jungen Butler James.

In dem Trailer sehen und hören wir erstmals die Männer, deren Rollen in "Dinner for One" allesamt der arme Butler James spielen muss. "Cheerio, Miss Sophie", sagt Sir Toby (Jacob Matschenz, 41), Admiral von Schneider (Christoph Schechinger (39) hebt sein Glas mit dem berühmten Ausruf "Skal!".

Moritz Bleibtreu (54) spricht Mr. Pommeroy mit französischem Akzent, Frederick Lau (36) ist als Mr. Winterbottom im Teaser gar nicht zu hören. In dem Sketch von 1963 spricht James ihn mit hoher Fistelstimme.

Ansonsten zeigt der Trailer bunte Hochglanzbilder und albernen Wortwitz. Der anarchische Slapstick, der "Dinner for One" zum Dauerbrenner gemacht hat, fehlt völlig. Auch wenn das berühmte Tigerfell, über das James in "Dinner for One" mehrfach stolpert, im Teaser zu sehen ist.