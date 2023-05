Menschliche Schicksale reißerisch inszeniert

1.500 Personen verschwinden in den USA – und zwar täglich! Das erfahren wir aus dem Trailer zu "Missing: Dead or Alive?" Einige dieser Fälle werden in der vierteiligen Doku-Serie aufgerollt. Hautnah ist das Publikum dran, wenn die Cops auf der Suche nach einem vermissten Kind oder einem vermissten Mann sind. Die Gründe dafür sind natürlich immer unterschiedlich ...

... die Inszenierung in "Missing: Dead or Alive?" aber wohl stets gleich reißerisch. Es scheint, als werden individuelle Schicksale erneut ausgeschlachtet, um den Zuseher:innen vor dem Bildschirm Unterhaltung zu bieten. Dass auf das Thema selbst aufmerksam gemacht wird, das darf man Netflix ruhig zugute halten. Aber wieso klingen True-Crime-Formate immer mehr wie die nächste in Bewegtbilder umgewandelte Schlagzeile eines Klatschblattes? Muss das sein?