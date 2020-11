Mit dieser Krankheit hat Lady Diana in "The Crown" zu kämpfen

In einem Interview mit "Radio Times" erzählte die 24-jährige Corrin, dass sie darauf bestand, dass der Kampf der Prinzessin mit ihrer Bulimie auf eine "ehrliche Art“ gezeigt werde. "Wir haben an ihrer Körpersprache gearbeitet und ein Dokument zusammengestellt, in dem wir die Autoren darum gebeten haben, diesen Aspekt in ihre Arbeit mit einfließen zu lassen“, sagte Corrin.